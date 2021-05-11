Свердловский минздрав оценил состояние раненых в ДТП на Ленина

У 79-летней женщины тяжелая черепно-мозговая травма Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожилая женщина, пострадавшая в ДТП на пересечении улиц Ленина и Мамина-Сибиряка, находится в крайне тяжелом состоянии. Ее доставили в городскую больницу №36 с черепно-мозговой травмой. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

«По состоянию на 12 мая: один из пострадавших детей госпитализирован, находится в состоянии средней тяжести, для госпитализации второго ребенка показаний не было, он был отправлен домой. Из взрослых на госпитализации в городской больнице №36 находятся два человека. Один из них в состоянии средней тяжести, также пожилая женщина в состоянии крайней тяжести», — отметили в свердловском минздраве. Другой источник в медицинской среде уточнил, что «прогноз пессимистичный».

Пресс-секретарь ГИБДД Екатеринбурга Наталья Лесникова рассказала URA.RU, что у водителя Seat Leon были обнаружены признаки алкогольного опьянения, он был направлен в химико-токсикологическую лабораторию для выявления окончательного результата.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП на пересечении улиц Ленина и Мамина-Сибиряка. Столкнулись автомобили Toyota Camry и Seat Leon, и последний вылетел на тротуар. От столкновения пострадали пешеходы, передвигавшиеся по тротуару. Среди них было двое детей, одного госпитализировали с сотрясением головного мозга тяжелой степени. У пожилой женщины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, у еще одной женщины сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма. Также с переломом ноги и черепно-мозговой травмой госпитализирован шеф-повар ресторана SteakHouse Михаил Аракелов.