11 мая 2021

В Челябинской области найден мертвым силовик

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., пистолет, кобура, полиция
Полиция выясняет причины смерти челябинского участкового Фото:

В селе Кидыш Уйского района Челябинской область найден мертвым участковый инспектор полиции. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Источник в правоохранительных органах утверждает, что причиной смерти силовика мог стать суицид.

«Обнаружено тело, проводится проверка», — заявили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона. «По факту смерти проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР региона.

«Рядом с телом участкового нашли пистолет. У него осталась семья и дети. Что стало причиной смерти, сейчас выясняется», — заявил URA.RU инсайдер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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