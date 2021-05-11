В Челябинской области найден мертвым силовик

Полиция выясняет причины смерти челябинского участкового Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Кидыш Уйского района Челябинской область найден мертвым участковый инспектор полиции. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Источник в правоохранительных органах утверждает, что причиной смерти силовика мог стать суицид.

«Обнаружено тело, проводится проверка», — заявили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона. «По факту смерти проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР региона.

«Рядом с телом участкового нашли пистолет. У него осталась семья и дети. Что стало причиной смерти, сейчас выясняется», — заявил URA.RU инсайдер.