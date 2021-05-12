Таксисты в Челябинске резко подняли цены из-за Ураза-байрам

Водители маршруток в Челябинске утром отправились на молитву (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинских такси утром 13 мая в несколько раз были подняты цены на перевозку пассажиров из-за отсутствия маршруток. Их водители массово не вышли на работу, так как отмечают праздник Ураза-байрам. Стоимость поездки в некоторых такси такси выросла в четыре раза, сообщил URA.RU читатель.

«В обычный день в 8:30 „Яндекс-такси“ от памятника Курчатову до Площади Революции стоит 60 рублей, сегодня утром мне назвали цену 250 рублей», — рассказал URA.RU читатель. В пресс-службе «Яндекс-такси» направлен официальный запрос, ответ на который к моменту выхода материала не поступал.

Тем временем на остановках скопилось много людей в ожидании маршруток. «Подскажите, что с маршрутками 19 и 35 маршрута? 35 вообще не дождались, 19 пришла с большим интервалом», — пишет в сообществе «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте» Ирина Уральская. «Мусульманский праздник Ураза-Байрам, поэтому многие не выходят на работу, а идут в мечеть», — отвечает Яков Иванов.

Праздник Ураза-байрам каждый год приводит к массовому невыходу на работу водителей маршрутных такси, многие из которых являются мусульманами. Многим челябинцам пришлось платить по повышенному тарифу либо опаздывать на работу. К 10 утра ситуация с перевозками пассажиров в маршрутных такси стабилизировалась.