12 мая 2021
11 мая 2021

Таксисты в Челябинске резко подняли цены из-за Ураза-байрам

© Служба новостей «URA.RU»
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Курбан байрам. Челябинск., молитва, мечеть, мусульмане, намаз
Водители маршруток в Челябинске утром отправились на молитву (фото из архива) Фото:

В челябинских такси утром 13 мая в несколько раз были подняты цены на перевозку пассажиров из-за отсутствия маршруток. Их водители массово не вышли на работу, так как отмечают праздник Ураза-байрам. Стоимость поездки в некоторых такси такси выросла в четыре раза, сообщил URA.RU читатель.

«В обычный день в 8:30 „Яндекс-такси“ от памятника Курчатову до Площади Революции стоит 60 рублей, сегодня утром мне назвали цену 250 рублей», — рассказал URA.RU читатель. В пресс-службе «Яндекс-такси» направлен официальный запрос, ответ на который к моменту выхода материала не поступал.

Тем временем на остановках скопилось много людей в ожидании маршруток. «Подскажите, что с маршрутками 19 и 35 маршрута? 35 вообще не дождались, 19 пришла с большим интервалом», — пишет в сообществе «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте» Ирина Уральская. «Мусульманский праздник Ураза-Байрам, поэтому многие не выходят на работу, а идут в мечеть», — отвечает Яков Иванов.

Праздник Ураза-байрам каждый год приводит к массовому невыходу на работу водителей маршрутных такси, многие из которых являются мусульманами. Многим челябинцам пришлось платить по повышенному тарифу либо опаздывать на работу. К 10 утра ситуация с перевозками пассажиров в маршрутных такси стабилизировалась.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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