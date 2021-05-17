Ученые оценили эффективность «Триазаверина» от COVID-19

Лекарство можно применять для профилактики Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Исследования показали эффективность препарата «Триазаверин», производящегося в Свердловской области, для лечения и профилактики коронавируса. Об этом сообщила ректор Уральского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН Ольга Ковтун во время пресс-конференции «ТАСС-Урал», передает корреспондент URA.RU.

«Доказана высокая эффективность при легких формах и для профилактики заболевания», — сообщила Ковтун. Она уточнила, что в исследованиях участвовали 250 человек, в том числе медики, которые работали в «красной зоне».

Ранее URA.RU сообщало, что «Триазаверин» во время пандемии активно применяли высокопоставленные чиновники. Также сообщалось, что выручка компании «Медсинтез», принадлежащей семье депутата Госдумы от Свердловской области Александра Петрова, от производства препарата «Триазавирин» летом прошлого года составляла от 200 до 700 млн рублей в месяц.