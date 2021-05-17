В Копейске сгорел деревянный дом на двух хозяев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Копейске Челябинской области 18 мая загорелись деревянные дома. Пожару присвоена повышенная категория сложности, заявил URA.RU начальник шестого отряда федеральной противопожарной службы Сергей Барышников.

«Возгорание началось 18 мая в деревянном доме с мансардой на двух хозяев по улице Серова, поселок РМЗ. Пожару присвоена повышенная категория сложности „1 БИС“, так как поселок не полностью обеспечен водой, и требуется более двух пожарных расчетов», — уточнил URA.RU Барышников.

Он добавил, что возгорание к этому моменту локализовано, погибших и пострадавших нет. «На помощь подоспели пожарные расчеты из Челябинска, это стандартная практика работы, когда требуется сразу большой расход воды. Воду для тушения нашли рядом в водоеме. Всего на тушении работали четыре автомобиля», — добавил он URA.RU.

«По предварительным данным, сгорел частный жилой дом, гараж и баня. Информация уточняется», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи и машина газовой службы.