Окончания расследования Арман Аракелян ожидает под домашним арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «ДорСтройГрупп», директором которой был арестованный по обвинению в коррупции депутат заксобрания Челябинской области от КПРФ Арман Аракелян, отказалось от иска к мэрии Челябинска на 6,1 млн рублей. Это следует из базы судебных дел.

«От истца через отдел делопроизводства суда поступило ходатайство об отказе от иска в полном объеме. <…> Принять отказ истца — общества с ограниченной ответственностью „ДорСтройГрупп“ — от иска. Производство по делу прекратить. Взыскать с ООО „ДорСтройГрупп“ государственную пошлину в размере 16 тыс. 131 рубль», — говорится в определении суда (имеется в распоряжении редакции URA.RU).

С представителями компании в момент подготовки новости связаться не удалось, сам Аракелян находится под домашним арестом. 4 марта он был задержан сотрудниками областного УФСБ, а на следующий день арестован по обвинению в даче взятки оргтехникой сотрудникам Росавтодора.

При этом 19 марта в областной арбитраж поступил иск «ДорСтройГрупп» о взыскании с администрации Челябинска более 6 млн рублей в рамках гражданско-правового спора. Уже находясь с СИЗО, Аракелян покинул пост директора компании, 70% которой, по данным СБИС, принадлежит его отцу Эдику Аракеляну. А в конце апреля в отношении депутата возбудили уже второе уголовное дело — о полумиллионной взятке одному из руководителей ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается также гражданский иск к фирме «ДорСтройГрупп». За недостатки при капитальном ремонте дорог в Курганской области с нее требуют взыскать компенсацию в пользу государства.