18 мая 2021

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в загородном клубе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, тушение пожара, пожарные, пожарник, пожарный расчет
Пожар разразился на базе отдыха «Пески» Фото:

В Екатеринбурге произошел пожар в загородном клубе «Пески» у озера Шарташ. Загорелась крыша одноэтажной кухни. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

«По прибытию пожарных в ходе разведки было обнаружено, что на площади 50 квадратных метров горела кровля одноэтажной кухни. До прибытия пожарных эвакуировались самостоятельно 10 человек, информации о пострадавших не поступало», — пояснил URA.RU представитель пресс-службы МЧС Свердловской области.

В ведомстве сообщили, что пожар был локализован в 15:48. В тушении были задействованы пять единиц пожарной техники и 20 человек личного состава. Причина пожара будет устанавливаться.

Ранее URA.RU рассказало о пожаре в жилом доме по улице Шейнкмана, 19 — исторической постройки 1930-х годов. В здании вспыхнула крыша, затем огонь перекинулся на квартиру, расположенную на последнем этаже.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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