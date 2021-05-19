Новый мэр Красноуфимска сменил команду

Мэрию Красноуфимска покинули несколько знаковых чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Красноуфимска, в котором пост мэра в конце марта занял Михаил Конев, произошла череда знаковых кадровых перестановок. Как сообщил URA.RU источник, близкий руководству муниципалитета, накануне со своего поста уволен первый заместитель Михаил Корж, отвечавший за сферу ЖКХ, а также некоторые другие сотрудники.

«Причиной стал конфликт интересов. Сын Коржа является учредителем ООО „Жилсервис“, которое является исполнителем большинства муниципальных контрактов. Получается, отец принимал решение о переводе бюджетных денег сыну», — поделился источник.

В пресс-службе администрации подтвердили, что Корж уволен с 19 мая и конфликт интересов может быть одной из причин. Обязанности вице-мэра в настоящее время исполняет начальник отдела ЖКХ Дмитрий Рязанов. Также уволен глава юротдела Андрей Глазов, родная сестра которого Татьяна руководит отделом строительства и архитектуры. Глазова сменил Алексей Колмаков, работавший ранее в управлении муниципальным имуществом Красноуфимского района.

Кроме того, покинула пост начальник отдела капстроительства Алена Нургалиева, ее обязанности исполняет один из главных специалистов подразделения. Наконец, уволен с должности начальник комитета по управлению имуществом Акберов Хафис Башир оглы. Его должность заняла Ирина Логунова, которая ранее уже работала в упомянутом управлении. В пресс-службе добавили, что информации о других кадровых изменениях в мэрии Красноуфимска пока не имеется.

Получить комментарии уволенных чиновников на момент публикации не удалось. Мэр Конев сообщил, что находится на деловой встрече и не может прокомментировать отставки.