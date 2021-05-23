Для пущего эффекта на златоустовского мэра Максима Пекарского собираются «повесить» и рост коммунальных тарифов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) ждут появления съемочной группы одного из федеральных каналов, которая должна снять негативный сюжет о работе местных властей и лично мэра Максима Пекарского. Инвестировать в проект собираются владельцы местных управляющих компаний, сообщил источник URA.RU в бизнес-кругах.

Поводом якобы стал спор мэрии и управляющих компаний о том, кто должен обустраивать контейнерные площадки для сбора мусора. «Это затратное мероприятие, в масштабах города речь идет о сотнях тысяч рублей. В горсуде и апелляционной инстанции мэрия доказала, что платить должны УК. И, поскольку из 25 депутатов горсобрания восемь так или иначе связаны с ЖКХ, и PR им не чужд, родилась идея нанести ответный удар», — рассказал URA.RU собеседник.

«В апреле выпуск шоу „Мужское/Женское“ стал сильнейшим ударом по экс-мэру Златоуста Вячеславу Жилина, чью кандидатуру всерьез рассматривали на выборы в Госдуму. Теперь ту же схему решили применить к властям города, „выписав“ в Златоуст группу Первого канала. Чтобы на всю страну рассказать, как Пекарский неправ и как в городе все плохо. Сейчас коммунальщики договариваются, сколько готова инвестировать в этот медиапроект каждая „управляйка“», — рассказал URA.RU другой инсайдер.

Опрошенные URA.RU златоустовские коммунальщики отрицают причастность к этой инициативе. «В первый раз слышу о подобном проекте», — заявил, в частности, URA.RU гендиректор ООО «Управляющая компания Златоустовского городского округа» («УКЗГО») Геннадий Казо. «Что касается решения по контейнерным площадкам, я считаю его неправильным. Но ничего о приезде журналистов федерального канала мне неизвестно», — заявил URA.RU директор ООО «УКНД-Златоуст», депутат городского собрания Виктор Рощупкин.

«С приходом Пекарского в администрации городского округа местные законодательные акты привели в соответствие с федеральным законодательством. Обязательства по содержанию площадок сбора ТКО лежат на управляющих компаниях. Мы лишь им напоминаем об этом», — пояснили URA.RU в пресс-службе Златоуста.