Юрист назвал главную проблему автоматических штрафов ГИБДД

Списание штрафов с карты может негативно сказаться на некоторых категориях россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одной из опасностей автоматического списания штрафов за нарушения ПДД, полученные с помощью камеры, является их просрочка, если человек работает в другом регионе. Об этом рассказал ведущий специалист Европейской юридической службы Орест Мацала.

«Имея регистрацию в одном регионе, человек может много времени проводить в другом. При фиксации нарушения на камеру, работающую в автоматическом режиме, постановление направляется туда, где нарушителя может и не быть. Водитель может просто не успевать отслеживать свои нарушения по сайтам ГИБДД или Госуслуг», — пояснил специалист свою позицию изданию Autonews.

Он также отметил, что из этой ситуации следует еще одна сложность, связанная с получением денег за отмененное взыскание. «Тяжело возвращать деньги по взысканным, но отмененным штрафам. Да и за рулем может быть совсем не собственник автомобиля», — резюмировал юрист.

Ранее стало известно, что Минюст планирует автоматически списывать с банковских счетов нарушителей сумму штрафа при фото- и видеофиксации нарушений. Соответствующий законопроект проходит согласования, напоминает «Национальная служба новостей».