25 мая 2021

Юрист назвал главную проблему автоматических штрафов ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник полиции оформляет протокол жителям города, нарушившим режим самоизоляции. Курган, штраф, протокол, полиция, нарушение, Жители города, задержание, наряд полиции, нарушение режима
Списание штрафов с карты может негативно сказаться на некоторых категориях россиян Фото:

Одной из опасностей автоматического списания штрафов за нарушения ПДД, полученные с помощью камеры, является их просрочка, если человек работает в другом регионе. Об этом рассказал ведущий специалист Европейской юридической службы Орест Мацала.

«Имея регистрацию в одном регионе, человек может много времени проводить в другом. При фиксации нарушения на камеру, работающую в автоматическом режиме, постановление направляется туда, где нарушителя может и не быть. Водитель может просто не успевать отслеживать свои нарушения по сайтам ГИБДД или Госуслуг», — пояснил специалист свою позицию изданию Autonews.

Он также отметил, что из этой ситуации следует еще одна сложность, связанная с получением денег за отмененное взыскание. «Тяжело возвращать деньги по взысканным, но отмененным штрафам. Да и за рулем может быть совсем не собственник автомобиля», — резюмировал юрист.

Ранее стало известно, что Минюст планирует автоматически списывать с банковских счетов нарушителей сумму штрафа при фото- и видеофиксации нарушений. Соответствующий законопроект проходит согласования, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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