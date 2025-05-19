Shaman выпустит новый трек в День последнего звонка

Известный российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, анонсировал выпуск нового трека под названием «Первая любовь» ко Дню последнего звонка. Об этом певец сообщил в своем telegram-канале.
«24 мая <...> я представлю свою новую песню „Первая любовь“», — написал Дронов в своем канале. Песня выйдет в день, когда в российских школах традиционно проходят последние звонки для выпускников.
Shaman обратился к школьникам с предложением записывать видео под будущую песню и делиться ими в социальных сетях. Певец пообещал, что самые интересные и креативные видеоролики войдут в официальный клип на песню «Первая любовь».
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