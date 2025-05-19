Shaman выпустит новый трек в День последнего звонка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Shaman обратился к школьникам с предложением записывать видео под будущую песню
Shaman обратился к школьникам с предложением записывать видео под будущую песню Фото:

Известный российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, анонсировал выпуск нового трека под названием «Первая любовь» ко Дню последнего звонка. Об этом певец сообщил в своем telegram-канале.

«24 мая <...> я представлю свою новую песню „Первая любовь“», — написал Дронов в своем канале. Песня выйдет в день, когда в российских школах традиционно проходят последние звонки для выпускников.

Shaman обратился к школьникам с предложением записывать видео под будущую песню и делиться ими в социальных сетях. Певец пообещал, что самые интересные и креативные видеоролики войдут в официальный клип на песню «Первая любовь».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, анонсировал выпуск нового трека под названием «Первая любовь» ко Дню последнего звонка. Об этом певец сообщил в своем telegram-канале. «24 мая <...> я представлю свою новую песню „Первая любовь“», — написал Дронов в своем канале. Песня выйдет в день, когда в российских школах традиционно проходят последние звонки для выпускников. Shaman обратился к школьникам с предложением записывать видео под будущую песню и делиться ими в социальных сетях. Певец пообещал, что самые интересные и креативные видеоролики войдут в официальный клип на песню «Первая любовь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...