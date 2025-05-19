FT: ЕС согласовал кредитный фонд для закупок вооружений на 150 млрд евро

В Евросоюзе одобрили создание кредитного фонда для финансирования вооружения на сумму 150 млрд евро в связи с конфликтом на Украине. Он будет поддерживаться общим бюджетом объединения. Об этом сообщил Financial Times.
«Столицы ЕС согласились запустить кредитный фонд на закупку вооружения на сумму 150 млрд евро, поддерживаемый общим бюджетом блока, что стало знаменательным сдвигом для Брюсселя, вызванным конфликтом России и Украины и требованиями президента США Дональда Трампа к Европе тратить больше средств на собственную безопасность», — говорится в материале.
Данная инициатива предусматривает возможность для государств ЕС получать займы от Брюсселя и направлять эти средства на закупку вооружения и военной техники посредством коллективных закупок. Предложение было выдвинуто Европейской комиссией в начале 2025 года с целью ускорения процесса модернизации вооруженных сил на европейском континенте. Как сообщили для издания источники, знакомые с деталями переговоров, утром 19 мая было достигнуто политическое соглашение между странами-членами ЕС после продолжительных обсуждений условий использования фонда. Окончательное утверждение этой инициативы ожидается в 21 мая.
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