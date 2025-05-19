Президенту США Дональду Трампу не стоит использовать угрозы введения санкций против российского президента Владимира Путина во время предстоящего телефонного разговора. Об этом сообщило издание Strategic Culture.
"Это было бы огромной ошибкой", — говорится в материале. Отмечается, что Вашингтон уже не раз давал понять о готовности применить дополнительные санкционные меры в случае, если конфликт на Украине не завершится в ближайшее время. Однако, если Трамп действительно намерен добиться прогресса в урегулировании кризиса, то ему следует воздержаться от повторения тактики давления, которую использовал его предшественник Джо Байден.
Ранее американские власти уведомили представителей Евросоюза о том, что Дональд Трамп может одобрить законопроект о введении санкций против РФ, инициированный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом* (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным европейских чиновников, документ может быть принят в случае, если Россия не выполнит требования ЕС по урегулированию конфликта на Украине.
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