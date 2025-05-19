Финляндия пообещала Киеву на боеприпасы 90 млн евро из российских активов

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Средства поступят через Европейский фонд мира, а сами боеприпасы будут закуплены у финских производителей
Средства поступят через Европейский фонд мира, а сами боеприпасы будут закуплены у финских производителей Фото:
новость из сюжета
Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину

Финляндия поставит Украине боеприпасы на 90 миллионов евро за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.

«Финляндия заключила соглашение с Европейской комиссией о поставке тяжелых боеприпасов на Украину», — пишет финское министерство на официальном сайте. Средства поступят через Европейский фонд мира, а сами боеприпасы будут закуплены у финских производителей.

В официальном не раскрывается конкретное содержание поставок, а также способы и сроки их доставки. Соглашение направлено на поддержку Украины в условиях продолжающегося конфликта. Финляндия в последние месяцы активно участвует в общеевропейских усилиях по оказанию военной помощи Киеву.

Российская сторона неоднократно осуждала заморозку своих активов в Европе, называя такие действия «воровством». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва рассматривает конфискацию российских государственных и частных средств как недружественный шаг, и обещал, что Россия примет ответные меры, включая возможность невозврата западных средств, находящихся в РФ.

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Финляндия поставит Украине боеприпасы на 90 миллионов евро за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии. «Финляндия заключила соглашение с Европейской комиссией о поставке тяжелых боеприпасов на Украину», — пишет финское министерство на официальном сайте. Средства поступят через Европейский фонд мира, а сами боеприпасы будут закуплены у финских производителей. В официальном не раскрывается конкретное содержание поставок, а также способы и сроки их доставки. Соглашение направлено на поддержку Украины в условиях продолжающегося конфликта. Финляндия в последние месяцы активно участвует в общеевропейских усилиях по оказанию военной помощи Киеву. Российская сторона неоднократно осуждала заморозку своих активов в Европе, называя такие действия «воровством». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва рассматривает конфискацию российских государственных и частных средств как недружественный шаг, и обещал, что Россия примет ответные меры, включая возможность невозврата западных средств, находящихся в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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