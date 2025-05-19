Каллас не стала отвечать на вопрос о своей нелюбви к русским

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Кая Каллас ушла от вопроса о критике России, заявив, что политиков регулярно критикуют
Кая Каллас ушла от вопроса о критике России, заявив, что политиков регулярно критикуют Фото:

Политиков неоднократно подвергают критике, и те, кто опасается этого, не способны эффективно выполнять свои обязанности. Таким образом верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас ответила на вопросы, касающиеся обвинений в русофобии и утверждений о том, что она «ест россиян на завтрак».

«Мои дни полностью распланированы. Поэтому у меня нет времени беспокоиться о враждебности. <...> Как политик, вы постоянно подвергаетесь критике. Тот, кто этого боится, не сможет выполнять эту работу», — заявила Каллас, отвечая на вопрос о враждебности к РФ. Ее слова передает Tagesspiegel.

Кроме того, Кая Каллас отметила, что занимает принципиальную позицию в отношении России. Она не желает повторения событий прошлого, когда, по ее словам, Эстония входила в состав СССР — как это было при жизни ее бабушки и дедушки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Каллас «пакетчицей». Таким образом она прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС о подготовке 17-го по счету пакета антироссийских санкций.

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Политиков неоднократно подвергают критике, и те, кто опасается этого, не способны эффективно выполнять свои обязанности. Таким образом верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас ответила на вопросы, касающиеся обвинений в русофобии и утверждений о том, что она «ест россиян на завтрак». «Мои дни полностью распланированы. Поэтому у меня нет времени беспокоиться о враждебности. <...> Как политик, вы постоянно подвергаетесь критике. Тот, кто этого боится, не сможет выполнять эту работу», — заявила Каллас, отвечая на вопрос о враждебности к РФ. Ее слова передает Tagesspiegel. Кроме того, Кая Каллас отметила, что занимает принципиальную позицию в отношении России. Она не желает повторения событий прошлого, когда, по ее словам, Эстония входила в состав СССР — как это было при жизни ее бабушки и дедушки. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Каллас «пакетчицей». Таким образом она прокомментировала заявление главы дипломатии ЕС о подготовке 17-го по счету пакета антироссийских санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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