Львова-Белова помогла девочке с Украины воссоединиться с мамой в России

Семнадцатилетняя девочка, ранее проживавшая на территории Украины, вернулась к своей матери в Россию. Воссоединение произошло благодаря содействию уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, а также при посредничестве государства Катар.
«В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехала семнадцатилетняя дочка», — поделилась Львова-Белова с журналистами, пишет ТАСС. Девочка ранее жила с родителями и старшей сестрой на Украине. После того как мать по личным обстоятельствам уехала в Россию, отец вместе с дочерьми переехал в Одессу. В 2024 году отец скончался, и девочка осталась под опекой старшей сестры, однако выразила желание воссоединиться с матерью, находящейся в России.
В процессе возвращения ребенка принимали участие представители Катара, которые обеспечили переговоры с украинской стороной, а также взяли на себя организацию транспортировки и сопутствующие расходы. Дополнительную поддержку оказали Международный комитет Красного Креста и профильные российские ведомства.
С начала работы по поручению президента РФ Владимира Путина, при содействии аппарата уполномоченного по правам ребенка, удалось воссоединить 22 ребенка из 15 семей с родственниками в России. Кроме того, 101 ребенок из 81 семьи был возвращен к родственникам на Украине и в третьих странах.
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