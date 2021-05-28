Причины ДТП устанавливаются Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске на регулируемом перекрестке столкнулись иномарка Infinity и автомобиль скорой медицинской помощи. Об этом сообщает городская пресс-служба ГИБДД.

«ДТП произошло около 14:00. На перекрестке столкнулись два автомобиля — автомобиль „Луидор“ (скорой помощи) и Infiniti. „Луидор“, по предварительной информации, двигался с включенными проблесковыми световыми сигналами и звуковым сигналом. Причины происшествия устанавливаются», — рассказали URA.RU в ведомстве.