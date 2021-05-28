28 мая 2021
27 мая 2021
26 мая 2021

В Челябинск произошла авария с участием скорой помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь
Причины ДТП устанавливаются Фото:

В Челябинске на регулируемом перекрестке столкнулись иномарка Infinity и автомобиль скорой медицинской помощи. Об этом сообщает городская пресс-служба ГИБДД.

«ДТП произошло около 14:00. На перекрестке столкнулись два автомобиля — автомобиль „Луидор“ (скорой помощи) и Infiniti. „Луидор“, по предварительной информации, двигался с включенными проблесковыми световыми сигналами и звуковым сигналом. Причины происшествия устанавливаются», — рассказали URA.RU в ведомстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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