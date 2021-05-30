Суд заставил мэрию забрать бесхозные дороги в ХМАО

Суд обязал администрацию поселения Луговой оформить в собственность порядка 30 бесхозных дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Кондинского района (ХМАО) обязала администрацию поселения Луговой оформить право собственности на 27 бесхозных дорог. Автомобильные дороги не были поставлены на кадастровый учет, также длительное время техническое состояние автодорог не проверялось. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Администрацией поселения меры по постановке на кадастровый учет, оформлению право собственности, а также по проведению технической оценки автомобильных дорог длительное время не принимались, что нарушало права неопределенного круга лиц на обеспечение безопасности дорожного движения», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры.

В связи с нарушениями прокурор Кондинского района обратился в суд с требованием оформить право собственности на администрацию Лугового, а также провести техническую оценку дорог. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура заставила мэра из ХМАО заняться опасным мусором. Тогда мэр Югорска Андрей Бородкин проигнорировал требование прокуратуры установить дополнительные контейнеры для опасных отходов. Прокурора такое решение не устроило и он обратился в суд, который обязал мэра выполнить требование надзорного ведомства.