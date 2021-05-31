Алтушкин купил квартиру семье, оставшейся без дома из-за властей

Семья Лунеговых спустя три года обрела свое жилье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многодетная семья Лунеговых из Екатеринбурга, потерявшая дом из-за программы переселения, получила новое жилье. Квартиру стоимостью 5 млн рублей, где смогут разместиться родители и четверо детей, помог купить глава РМК, председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фонда.

В 2018 году власти признали аварийным двухэтажный дом, где жили Лунеговы. Три года семья вынужденно жила в комнате на 18 квадратных метров — компенсации от государства не хватало на достойную квартиру. «Семья наконец-то может забыть об этой проблеме — после обращения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Фонд святой Екатерины поддержал семью и выделил дополнительные средства на покупку просторной квартиры на этой же улице. Несколько месяцев глава семьи делал ремонт, и теперь они дружно празднуют новоселье», — рассказали в фонде.

Первыми новоселов поздравили директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и министр соцполитики области Андрей Злоказов. Они вручили детям подарки и отметили, что теперь Лунеговы заживут счастливо. «Сегодня, в День защиты детей, мы можем говорить о том, что история закончилась благополучно. Семья обрела крышу над головой. И хочу выразить надежду на то, что этот дом будет полон счастьем», — поделился Андреев.