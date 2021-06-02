02 июня 2021

В Минфине РФ заявили, что будут отменять антикризисные расходы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, силуанов антон, портрет
Антон Силуанов заявил об отказе от расходов, появившихся во время пандемии Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

России придется выстраивать приоритеты внутри расходов и отказаться от антикризисных мер. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В первую очередь будут сворачиваться антикризисные [расходы]. Мы прекрасно понимаем, что в период всех ограничений нам нужно внутри расходов настраивать приоритеты», — отметил Силуанов в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Прямая трансляция форума идет на его официальном сайте. Глава министерства подчеркнул, что больше средств будет вкладываться в инфраструктуру.

Стоимость мер, которые направлены на борьбу с коронавирусом и смягчение последствий экономического кризиса, оценивается в 4 трлн рублей. В пандемию поддержка государства была направлена на укрепление системы здравоохранения, работу граждан и бизнеса, балансирование региональных бюджетов, напоминает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...