В Минфине РФ заявили, что будут отменять антикризисные расходы

России придется выстраивать приоритеты внутри расходов и отказаться от антикризисных мер. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«В первую очередь будут сворачиваться антикризисные [расходы]. Мы прекрасно понимаем, что в период всех ограничений нам нужно внутри расходов настраивать приоритеты», — отметил Силуанов в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Прямая трансляция форума идет на его официальном сайте. Глава министерства подчеркнул, что больше средств будет вкладываться в инфраструктуру.
Стоимость мер, которые направлены на борьбу с коронавирусом и смягчение последствий экономического кризиса, оценивается в 4 трлн рублей. В пандемию поддержка государства была направлена на укрепление системы здравоохранения, работу граждан и бизнеса, балансирование региональных бюджетов, напоминает RT.
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