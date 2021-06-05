СМИ: ближневосточный союзник России обиделся на Путина

Предполагается, что Владимир Путин отказался от встречи с эмиром Катара Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани не приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), потому что президент России Владимир Путин отказался встретиться с ним лично. Об этом сообщают источники.

«Еще два источника рассказали более подробную версию — якобы эмир Катара поставил своим условием личную встречу с Владимиром Путиным, но тот в последний момент отказался — и эмир остался дома, а вместе с ним и добрая половина катарской делегации», — пишет издание The Bell со ссылкой на источники. Глава Катара выступил на форуме по видеосвязи, а делегация была вдвое меньше, чем планировалось.

Один из источников отметил, что большая часть делегации не приехала из-за ухудшения обстановки с коронавирусом. Еще один источник сообщил, что не приехали 200 человек из планировавшихся 500 делегатов, а сокращение делегации посчитал политическим решением. Делегацию Катара объявили гостем форума еще год назад, сообщает издание. В конце апреля посол Катара в России сообщил, что эмир страны приедет в Санкт-Петербург с делегацией.

Ранее Путин на ПМЭФ заявил, что завершено строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2». В политической тусовке высказали мнение, что после такого заявления у Путина перед встречей с президентом США Джо Байденом появился дополнительный аргумент.