На трассе в Челябинской области закрыли опасный мост

Сооружение закрыто на неопределенный срок (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области закрыто движение по автомобильному мосту через реку Симок в Катав-Ивановском районе. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал»».

«С 7 июня прекращается движение транспортных средств по мостовому переходу через реку Симок, расположенному на 19,6 км автодороги Катав-Ивановск — Серпиевка — Аратское. Движение зарыто в связи с выявлениями дефектов и повреждений, создающих угрозу безопасности дорожного движения», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Ограничение будет действовать до завершения реконструкции сооружения. Объезд организован по существующим автодорогам.

Ранее дорожники полностью закрыли на ремонт автомобильный мост над трассой М5 у поселка Саргазы и ввели реверсивное движение на участке между Челябинском и Башкирией от 1754-го до 1763 километра, в районе города Златоуста. На тот же срок на выезде из Челябинска в сторону Уфы (от 1860-го до 1871 километра) транспорт будет двигаться по одной полосе правого проезда. На участке трассы М5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом до 10 октября закрыт автомобильный мост возле поселка Башакуль в Аргаяшском районе.

Автомобилистам придется выбирать дорогу в объезд Скрин: пресс-служба ФКУ «Упрдор «Южный Урал»