06 июня 2021

В Екатеринбурге горит кладбище. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь
Пожар начался на Уктусском кладбище (архивное фото) Фото:

В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге горит кладбище. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«На Уктусском кладбище произошел пожар», — приводится сообщение очевидца в группе «Инцидент. Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам источника, на месте работают специальные службы.

Из-за пожара дымом заволокло Уктус и часть микрорайона Светлый. Соответствующие кадры опубликовали очевидцы.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области URA.RU сообщили, что информации об происшествии пока не поступало. Там обещали прокомментировать ЧП позднее.

Обновлено 17:30: в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщили, что площадь распространения пожара достигла 200 квадратных метров. «На месте работают две единицы техники, девять человек личного состава. Угрозы распространения пожара нет», — добавили в пресс-службе.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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