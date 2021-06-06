Пожар начался на Уктусском кладбище (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге горит кладбище. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«На Уктусском кладбище произошел пожар», — приводится сообщение очевидца в группе «Инцидент. Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам источника, на месте работают специальные службы.

Из-за пожара дымом заволокло Уктус и часть микрорайона Светлый. Соответствующие кадры опубликовали очевидцы.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области URA.RU сообщили, что информации об происшествии пока не поступало. Там обещали прокомментировать ЧП позднее.

Обновлено 17:30: в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщили, что площадь распространения пожара достигла 200 квадратных метров. «На месте работают две единицы техники, девять человек личного состава. Угрозы распространения пожара нет», — добавили в пресс-службе.

Фото: группа «Инцидент. Екатеринбург», «ВКонтакте»