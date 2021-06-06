06 июня 2021
04 июня 2021

В Сочи спасатели МЧС помогли эвакуировать пермячку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели на носилках вынесли пермячку из труднодоступной местности (архивное фото) Фото:

В Сочи спасатели помогли эвакуировать жительницу Александровска (Пермский край). Об этом сообщается на сайте Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО МЧС России). Женщина находилась в бараке, расположенном в центре города. Однако медики не смогли подъехать к месту вызова из-за труднодоступной местности.

«Заявление с просьбой оказать содействие в транспортировке больной поступило оперативным дежурным ЮРПСО МЧС России от врача скорой помощи. Прибыв в указанный район, на улицу Виноградную, спасатели с использованием носилок транспортировали женщину из труднодоступного места к машине скорой. Пострадавшая — 41-летняя жительница города Александровска», — указано на сайте.

В пресс-службе ведомства URA.RU затруднились уточнить, что именно произошло с пермячкой. Там лишь сообщили, что «видимых травм у женщины не было, при этом она тяжело и часто дышала». Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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