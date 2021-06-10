10 июня 2021
09 июня 2021

Гражданин КНР заплатит за взятку челябинскому силовику

© Служба новостей «URA.RU»
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Взятку гражданин Китая сунул в карман полицейскому Фото:

Гражданина Китайской Народной Республики осудили за дачу взятки челябинскому полицейскому. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, иностранец был задержан, когда положил 400 тысяч рублей в карман сотруднику УМВД.

«Осужденный, являясь индивидуальным предпринимателем, торговал в павильоне на улице Черкасской в Челябинске, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. — Во время рейда, который проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД города, выявили нарушения. Предприниматель обратился в должностному лицу с просьбой прекратить проверку и не изымать продукцию».

Во время разговора гражданин КНР положил полицейскому в карман 400 тысяч рублей. Иностранца тут же задержали. Было возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Курчатовский районный суд признал гражданина Китая виновным в совершении преступления и приговорил его к штрафу в размере 1 млн 600 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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