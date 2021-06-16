Тайну гибели пациента предстоит выяснить следователям Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Екатеринбурга Владимир Семеновых выпал из окна больницы № 20 месяц назад, но его родные до сих пор не могут получить ответ на вопрос об обстоятельствах смерти. Сын погибшего мужчины рассказал URA.RU, что врачи отказываются общаться с семьей.

Владимира Семеновых в больницу № 20 привезли на скорой еще 17 мая — 61-летнего мужчину с подозрением на инсульт положили в отделение интенсивной терапии. В следующие два дня его навещали сыновья и дочь: папа самостоятельно спускался в приемный покой, выходил на улицу подышать и находился в хорошем настроении. А уже 20 мая детям позвонили из морга ОКБ № 1 и сказали, что отец умер.

«Мне пояснили, что в ночь с 19 на 20 мая папа выпал из окна процедурного кабинета на втором этаже двадцатой больницы, — рассказал URA.RU сын покойного, Илья Семеновых. — Он получил перелом основания черепа. На скорой его отправили в первую областную больницу для операции, но спасти не сумели. Что он делал в процедурном кабинете ночью, где в это время был персонал, — никто не объяснил, врачи отказываются с нами общаться. Мы даже не получили заключения о смерти».

Родные написали заявления в полицию и Следственный комитет, но пока тайна гибели главы семейства так и не прояснилась. «Я по поводу этого пациента с вами общаться не буду, — заявил URA.RU главврач ЦГБ № 20 Семен Хмельникер. — Все расследования проведены, и, если у родственников остались какие-то вопросы, они могут обратиться ко мне». В свою очередь по факту гибели мужчины следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбурга проводится доследственная проверка.