Сабантуй в Свердловской области отменили из-за коронавируса

Сабантуй перенесен на неопределенный срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Народный татарский и башкирский праздник Сабантуй, который должен был пройти в Свердловской области 26 июня, отменен. Такое решение принял оргкомитет мероприятия, основываясь на рекомендации Роспотребнадзора, сообщили в региональном оперативном штабе.

«Сабантуй-2021 в Свердловской области перенесен в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале оперштаба. Отложенный Сабантуй был интересен тем, что впервые за долгое время городские и областные гулянья собирали в одном месте — конно-спортивном клубе «Белая лошадь». Это стало итогом переговоров администрации Екатеринбурга с диаспорами в середине мая.

Решение об отмене Сабантуя стало неожиданным, учитывая, что, по данным URA.RU, на совещании с замгубернатора Павлом Крековым 16 июня обсуждался запрет на проведение массовых мероприятий только в закрытых помещениях. По этой причине собеседники агентства предполагали, что события на открытых площадках, как Сабантуй, будут проведены.

Одновременно с этим власти обсуждают вопрос о проведении фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге 25 июня. Ожидается, что он состоится, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки. Ранее власти решили отказаться от общегородского выпускного, который должен был пройти в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в ту же дату.