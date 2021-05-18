Встреча с диаспорами — инициатива самого Алексея Орлова, говорят в мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обнулил конфликт горадминистрации с нацменьшинствами, которые не могли найти общий язык с командой экс-мэра Александра Высокинского. Орлов встретился с лидерами трех десятков национальных диаспор. Один из итогов совещания — объединение городского и областного праздников «Сабантуй» на загородной базе отдыха «Белая лошадь». До этого городские гуляния проходили в ЦПКиО имени Маяковского.

«Общались больше часа, обменялись мнениями по самым разным вопросам, ничего не замалчивая. Диалог получился конструктивный и дружественный», — написал Орлов в Instagram. Он добавил, что в этом году на сабантуе 26 июня ждут первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Кроме того, предполагается перезапустить работу городского совета по вопросам межнационального и межконфессионального согласия.

В команде Орлова отмечают, что эту встречу несправедливо считать предвыборной. «Цель — гармонизация общественных отношений. Нужно было посадить наконец всех за один стол, забыть про старые конфликты (чтобы в ближайшее время не было новых) и двигаться дальше. Потому что с предыдущей командой [в администрации] у нацменов был открытый конфликт: доходило до хлопаний дверями. Об этом они вспоминали и сегодня», — поделился источник. О том, что такие собрания не несут электорального эффекта, подтвердил и другой инсайдер в политтусовке.

Он также обратил внимание на состав участников: команда Орлова сделала ставку в основном на формальных лидеров диаспор. «Многие из них при этом не обладают реальным влиянием в своих кругах, а истинные предводители состоят в оппозиции [лидеру свердловской „Ассоциации национально-культурных объединений“ Фаруху] Мирзоеву», — добавил источник.

Во встрече участвовали больше 30 лидеров диаспор, но многие из них не принимают решения, говорят в политтусовке Фото: страница Алексея Орлова в Instagram