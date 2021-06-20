Челябинского делегата не пустили на съезд ЕР из-за коронавируса

Денис Моисеев (справа) не прошел врачебный контроль уже приехав в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Руководитель челябинского регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев не смог участвовать в работе съезда партии из-за положительного теста на коронавирус. Эту информацию подтвердил URA.RU он сам.

«Уже в Москве сдал очередной тест. Он оказался положительным. В работе съезда не участвовал. Сейчас нахожусь на самоизоляции, жду результатов повторного анализа», — рассказал URA.RU Моисеев.

Съезд в Москве состоялся 19 июня, в его работе принял участие президент РФ Владимир Путин. Челябинскую делегацию из 11 человек возглавлял губернатор области, лидер регионального отделения ЕР Алексей Текслер.

Участники партийного форума согласовали как региональный список челябинских единороссов, так и кандидатов по всем одномандатным округам. Сам Текслер стал единственным губернатором УрФО, кто возглавил списки ЕР от региона не только как руководитель субъекта РФ, но и как партийный лидер.