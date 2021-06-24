Основатель ЛДПР Владимир Жириновский лично напутствовал кандидатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от свердловского отделения партии ЛДПР Игорь Торощин попытается сохранить место в Госдуме. Как сообщил URA.RU глава партячейки Александр Каптюг, списки утвердил партийный съезд в Москве. Ранее Торощина допрашивали по делу о причинении смерти екатеринбургскому бизнесмену.

«Свердловская область поделена на две территориальных группы. Всего их 58. В списке территориальной группы №18 — Андрей Трофимов и я. Список региональной группы №21 возглавил депутат Госдумы Игорь Торощин», — прокомментировал глава свердловского отделения ЛДПР.

Территориальная группа №18 объединяет округа №170,171, 173 и 174. Терргруппа №21 — 168-й, 169-й и 172-й округа Свердловской области. Как писало URA.RU, Торощин давал свидетельские показания по делу о причинении смерти по неосторожности бизнесмену Сергею Титову его бывшим однопартийцем Александром Коркиным.

Также жириновцы выставили своих кандидатов во всех избирательных округах Свердловской области. В Свердловском одномандатном избирательном округе №168 ЛДПР будет представлять Сергей Прокофьев. В Каменск-Уральском округе №169 — Александр Каптюг, в Березовском округе №170 — депутат заксобрания Кирилл Некрасов. В Нижнетагильском округе №171 партию представит депутат Екатеринбургской думы Антон Гусев.

В Асбестовском округе №172 ЛДПР утвердила кандидатуру депутата Госдумы Игоря Торощина. В Первоуральском округе №173 выдвинулся Александр Панасенко. В Серовском округе №174 — депутат заксобрания Павел Мякишев.

В общей сложности съезд утвердил 219 списочников и 225 одномандатников. Выборы в федеральный парламент состоятся 17—19 сентября 2021 года.