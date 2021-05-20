Свердловского депутата Госдумы допросили по делу об убийстве

Свердловский бизнесмен был застрелен во время совместной охоты с депутатами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Игорь Торощин дал показания в суде по делу об убийстве бизнесмена Сергея Титова. Как Игорь Торощин сообщил URA.RU, он давал показания по видеосвязи, поскольку находится в Москве.

«Я уже говорил следователю и сказал сегодня, что плыл на другой лодке. Видеть обстоятельств случившегося я не мог, наш катер находился на расстоянии 200 метров. Мы услышали хлопок. Подошли ближе и увидели, что случилось несчастье», — рассказал Игорь Торощин.

Он добавил, что в судебном заседании объявлен перерыв до 28 мая. В последующих заседаниях депутат принимать участия не планирует. Мать погибшего Сергея Титова от комментариев о ходе судебного разбирательства отказалась.

Как писало URA.RU, в убийстве по неосторожности обвиняют соратника Игоря Торощина по партии — областного депутата Александра Коркина. Группа свердловчан, в составе которой были оба народных избранника и бизнесмен Сергей Титов 5 сентября 2019 года поехала на охоту на катерах по реке Лозьва в Серовском городском округе. Во время прогулки Сергей Титов получил огнестрельное ранение в голову. Пострадавшего прооперировали, а затем перевезли в больницу Карпинска, где он скончался. Коркин утверждает, что ружье выстрелило само после того, как катер тряхнуло. Следствие настаивает на том, что оружие находилось в руках депутата.