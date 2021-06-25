25 июня 2021

Бузова похвасталась серьгами за два миллиона. «Подарила сама себе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Бузова подарила себе бриллиантовые серьги Фото:

Певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась новыми серьгами от ювелирного дома Van Cleef & Arpels. Видео с украшением звезда выложила в Instargam.

«Самые лучшие подарки делают мои подруги и я сама себе. Взяла себе таки Van Cleef с бриллиантами. Просто нереальные. Вы только посмотрите, как они блестят на солнышке. Какие они аккуратные, элегантные […]Спасибо, Олечка, что так любишь Олечку», — цитирует Бузову «Пятый канал».

Певица уточнила, что наденет серьги позже, так как со шляпкой-федорой и шортами бриллианты не сочетаются. На сайте ювелирного дома похожие серьги стоят около двух миллионов рублей, отмечает телеканал.

Ранее стало известно, сколько Бузова зарабатывала на шоу «Дом-2», где была ведущей. По данным СМИ, за год на проекте она получала около 2,7 миллиона долларов в год. При этом стоимость выступления певицы начинается от 1,5 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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