Во многих странах ведется война с ворами в законе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Во многих странах мира, включая Россию, Грузию и Украину, ведется война с ворами в законе. История этого явления подходит к концу. Так считает почетный профессор Университетского колледжа в Лондоне, автор книги «Воры: русская супермафия» Марк Галеотти.

«Да, война действительно идет […] история такого явления как воры в законе действительно подходит к концу. Этот статус, это звание перестало быть выгодным и несет, скорее, проблемы», — сказал эксперт в интервью Deutsche Welle.

Он отметил, что речь не идет о конце организованной преступности как таковой, а о конце воров в законе как бренда. По мнению Галеотти, воры стали легкой мишенью в войне против преступности. Их легко идентифицировать по особенностям внутреннего «кодекса», татуировкам и поведению. Сама субкультура «воров» отличается от той, что была 20-30 лет назад, считает профессор. Старый кодекс, «понятия», претерпели существенные преобразования. «Многие из тех, кто сейчас называет себя ворами, чрезвычайно далеки от старой школы и даже не являются преступниками в традиционном понимании этого слова. Они получают титул от друзей, бизнес-партнеров, часто за пределами тюрем», — подчеркнул Галеотти.

Ранее сообщалось, что на Украине началась массовая чистка воров в законе. Президент страны Владимир Зеленский 14 мая ввел санкции против 557 криминальных авторитетов. Недавно были задержаны два самые влиятельные воры в законе по прозвищу Умка и Леша Сван.