26 августа 2021

Сотрудница «Почты России» напала на клиентку. «Сдохни, тварь!». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Почта России. Курган , почта россии, Отделение почты россии
Девушка сделала замечание сотруднице «Почты России» за разговор по телефону Фото:

В Санкт-Петербурге сотрудница одного из отделений «Почты России» напала на посетительницу, которая пришла получать посылку. Видео об этом опубликовано в социальных сетях.

«Клиентку не устраивало, что сотрудница вместо обслуживания разговаривает по телефону, и сделала ей замечание, после чего стала снимать происходящее на камеру. Представитель почты встала с рабочего места и выгнала клиентку со словами „Иди отсюда, чокнутая. Сдохни, тварь“», — публикует детали произошедшего издание «Росбалт».

Сообщается также, что представители «Почты России» подтвердили, что проводят проверку. На время проверки сотрудницу отстранят от работы.

«Мы считаем, что поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо. Мы начали внутреннее расследование. Сейчас мы ищем ей замену — до выяснения всех обстоятельств отстраняем ее от работы», — рассказали представители компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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