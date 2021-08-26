В Санкт-Петербурге сотрудница одного из отделений «Почты России» напала на посетительницу, которая пришла получать посылку. Видео об этом опубликовано в социальных сетях.
«Клиентку не устраивало, что сотрудница вместо обслуживания разговаривает по телефону, и сделала ей замечание, после чего стала снимать происходящее на камеру. Представитель почты встала с рабочего места и выгнала клиентку со словами „Иди отсюда, чокнутая. Сдохни, тварь“», — публикует детали произошедшего издание «Росбалт».
Сообщается также, что представители «Почты России» подтвердили, что проводят проверку. На время проверки сотрудницу отстранят от работы.
«Мы считаем, что поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо. Мы начали внутреннее расследование. Сейчас мы ищем ей замену — до выяснения всех обстоятельств отстраняем ее от работы», — рассказали представители компании.
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