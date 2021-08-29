Челябинские власти потратят 11 млн на обслуживание гаража

Власти заключили контракты на обслуживание машин для чиновников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление делами губернатора Челябинской области заключило контракты на обслуживание машин правительственного гаража во втором полугодии. Общая сумма контрактов составила 11, 2 млн рублей. Как сообщили URA.RU в управлении делами, в автопарке находится более 200 единиц транспортной техники.

Согласно сервису СБИС, на 1,5 млн рублей заключен контракт 29 автомобилей Volkswagen 2006—2021 годов выпуска, на 1, 2 млн — за обслуживание семи машин Volvo 2010—2011. За обслуживание 12 автомобилей Mercedes-Benz 2005—2017 годов власти потратят 990 тысяч рублей, а семи автомобилей марки Lexus — 500 тысяч рублей.

На 4 млн рублей заключен контракт на обслуживание 114 машин марки Toyota, в том числе 1997 года выпуска. Также разыгран лот на 1.5 млн рублей на обслуживание 76 машин Toyota, закупленных в 2018 и 2019 году для саммитов ШОС и БРИКС.

Контракты заключены с такими фирмами как «Интерстрой», ТПК «Инвестор», ИП Суходольская, «ЧТТ — Ютонг» и «Ман Центр Челябинск». Некоторые фирмы выиграли по несколько тендеров.

«Парк автотранспорта состоит из более чем 200 единиц включая легковой, грузовой, автобусы, микроавтобусы, а также спецтехнику. Автотранспорт ремонтируется в рамках государственных контрактов», — заявили URA.RU в управлении делами.