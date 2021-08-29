Полпред Якушев откровенно рассказал об умершем Герое РФ Шадрине

Роман Шадрин ушел из жизни в 54 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования семье скончавшегося героя РФ, экс-директора ЦПКиО Екатеринбурга Романа Шадрина. В официальном письме полпред назвал офицера «настоящим воином», а его судьбу — нелегкой.

«Это был настоящий солдат, воин, который отдал службе в Вооруженных Силах России 28 лет своей жизни. Он оставался профессиональным военным даже в то время, когда общественный престиж этой нелегкой профессии стремился к нулю. Он никогда не отступал, упорно добивался своих целей и, самое главное, берег жизни своих солдат, заботился о коллегах и подчиненных, всегда был готов прийти на помощь», — поделился Владимир Якушев, его слова опубликованы на сайте уральского полпредства.

Якушев назвал «легендарным» штурм здания главпочтамта в Грозном в первую чеченскую войну: «Решение в критической ситуации вызвать огонь артиллерии на себя говорит о характере Романа Александровича намного больше сухих строчек в биографии». Говоря о кончине Шадрина, полпред с сожалением отметил, что «лучшие уходят слишком рано», и передал слова поддержки его родным и близким.

Роман Шадрин умер в возрасте 54 лет. Он получил звание Героя России за штурм здания главпочтамта в Грозном в первую чеченскую войну. Шадрин занимал пост директора ЦПКиО с ноября 2015 по январь 2019 года. Был назначен советником вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания.