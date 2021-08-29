Статусная пермская чиновница потеряла шанс остаться на работе

Главе Двуреченского поселения придется покинуть должность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Двуреченского сельского поселения (входит в состав Пермского района) Марина Гонина, осужденная за злоупотребление должностными полномочиями, не смогла обжаловать приговор. Апелляционная жалоба муниципальной чиновницы рассматривалась в Пермском краевом суде и была оставлена без изменения.

«Гонина Марина Владимировна, перечень статей: ст. 292 ч. 2; ст. 285 ч. 2 УК РФ. Судебный акт оставлен без изменения», — сказано на сайте Пермского краевого суда. Таким образом, приговор первой инстанции Пермского районного суда вступил в законную силу.

URA.RU писало, что в мае Пермский райсуд приговорил Гонину к условному сроку и лишил права занимать государственные и муниципальные должности в течение двух лет и 10 месяцев. Она была признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

Комментируя уголовное дело в отношении муниципальной служащей, глава Пермского района Владимир Цветов пояснил, что как только приговор суда вступит в законную силу, Гониной придется оставить свою должность. После этого будет назначен временно исполняющий обязанности главы поселения.