Пермскую власть попросили вмешаться в скандал на фабрике Nestle

Конфликт на фабрике Nestle в Перми возник из-за введения нового графика работы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Профсоюз работников агропромышленного комплекса (АПК) России выразил протест в связи с ситуацией на фабрике Nestle в Перми. Заявление размещено на сайте организации, а также направлено в адрес губернатора, министерства промышленности и торговли края, прокуратуры Пермского края. В нем профсоюз требует прекратить оказывать давление на работников фабрики, защищающих свои трудовые права. В противном случае члены организации не исключили проведения публичных акций протеста.

«2 сентября в адрес губернатора Пермского края [Дмитрий Махонин], министра промышленности и торговли Пермского края [Алексей Чибисов], прокурора Пермского края [Павел Бухтояров] направлено заявление профсоюза в связи с нарушением прав работников ООО „Нестле Россия“, филиал в г. Перми. Требуем принять необходимые меры, чтобы исключить административный произвол и давление на работников, защищающих свои трудовые права и интересы в соответствии с законом. Не заставляйте нас прибегать к публичным акциям протеста», — говорится в заявлении, которое подписала председатель профсоюзной организации Наталья Агапова.

URA.RU направило запрос в администрацию губернатора, а также Минпромторг Пермского края, попросив прокомментировать заявление профсоюза работников АПК РФ. Конфликт между первичной профсоюзной организацией Nestle в Перми и руководством предприятия возник из-за нового графика работы, введенного на производстве.

Сообщалось также о начале коллективного трудового спора между сторонами. Сотрудники филиала планировали провести пикет, но в проведении мероприятия им было отказано. В свою очередь, руководство филиала компании Nestle обвинило профсоюз в нарушении принципов социального партнерства, превышении им полномочий.