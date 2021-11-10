10 ноября 2021

Челябинская пенсионерка подралась с охранником из-за QR-кода

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Женщина заявила, что ее ударили по лицу (фото из архива) Фото:
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Челябинская пенсионерка заявила, что на нее напал охранник на входе в ТРК «Космос». По словам женщины, конфликт разгорелся после того, как она начала снимать действия охранника на телефон. При этом дама, по информации СМИ, хотела проникнуть в ТРЦ без QR-кода.

«Женщина приехала в ТРК, чтобы проверить, можно ли пройти без QR-кода в торговый комплекс. На входе она заступилась за покупательницу, которую охранник не пускал без QR-кода. Она начала снимать происходящее на видео. Охранник попросил пенсионерку остановить запись, затем вспылил и ударил ее по телефону», — цитирует историю женщины агентство 74.ру.

Пенсионерка заявила, что пострадал не только телефон, но и она сама. Женщина обвинила охранника в том, что тот ударил ее по лицу. Теперь активистка требует, чтобы к этому делу подключилась полиция.

С 8 ноября в Челябинской области действует ряд ограничений. Запрещено посещение объектов розничной торговли без QR-кодов с площадью торгового зала более 400 кв. метров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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