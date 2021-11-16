«Госуслуги»: как вернуть 13% за лечение детей

Налоговый вычет можно получить за оплату лекарств, медицинских анализов, обследований и других манипуляций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Получить налоговый вычет за оплату лечения детей россияне могут через «Госуслуги». Об этом сообщает официальный telegram-канал сервиса.

«Налоговый вычет могут получить отец или мать ребенка, если они находятся в браке или если брак не зарегистрирован. При этом медицинские услуги могут быть оплачены одним из родителей либо совместно», — говорится в сообщении.

Налоговый вычет можно получить за оплату лекарств, медицинских анализов, обследований и других манипуляций:

если услуги оплачивала мать ребенка, находящаяся в декрете, она может вернуть часть средств в размере 13% через трудоустроенного мужа. В этом случае родителям понадобится приложить к документам свидетельство о браке;

если один из родителей ИП и не платит НДФЛ, то вычет можно оформить через официально трудоустроенного супруга;

когда родители не находятся в браке, вернуть часть оплаченной суммы можно по отдельности; для подтверждения необходимы справки об оплате медицинских услуг;

получить выплату могут также опекуны и усыновители.

Оформить выплату можно через личный кабинет «Госуслуг», предоставив все необходимые документы. В течение месяца работодателю придет уведомление о выплате налога НДФЛ. За лекарства и частную медпомощь можно вернуть максимум 15 600 рублей в год — то есть 13% от 120 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в РФ выплаты для семей с детьми смогут тратить не только родители. Средства выдаются только при рождении третьего или последующих детей.