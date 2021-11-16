16 ноября 2021

В Магнитогорске скончался экс-ректор университета

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Февральское заседание городского Собрания депутатов. Магнитогорск, романов валентин
Валентин Романов был одним из самых уважаемых людей в Магнитогорске Фото:

Экс-ректор Магнитогорского государственного университета (МаГУ, Челябинская область) Валентин Романов скончался 17 ноября на 82-м году жизни после тяжелого заболевания. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии Магнитогорска.

«К сожалению это правда. О дате прощания будет сообщено дополнительно», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Романов был одним из самых уважаемых людей в Магнитогорске. При нем местный пединститут получил статус университета. Он руководил вузом с 1987 по 2008 годы. Уже после его ухода МаГУ присоединили к Магнитогорскому государственному техническому университету.

Романов был удостоен сразу нескольких званий — «Почетный гражданин Челябинской области», «Почетный гражданин Челябинской области», «Почетный работник высшего профессионального образования». Долгое время он руководил общественной палатой Магнитогорска, ушел с поста председателя по состоянию здоровья.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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