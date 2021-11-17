В Лондоне умерла жена пожизненно осужденного российского сенатора

Ирина Изместьева скончалась при неожиданных обстоятельствах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лондоне при загадочных обстоятельствах скончалась Ирина Изместьева, жена экс-сенатора РФ Игоря Изместьева. Об этом сообщила подруга женщины.

«Она кашляла и плохо себя чувствовала несколько дней. Знаю, что не COVID-19. Хочу сказать, что мало на свете таких светлых, верных, сильных женщин», — цитирует слова подруги Изместьевой издание Star Hit. Женщина сообщила, что близкие погибшей не могли предположить, что все произойдет так стремительно.

Также ситуацию прокомментировал знакомый Изместьевой, бизнесмен Евгений Чичваркин. Он заявил, что женщина участвовала в затяжном имущественном споре, судебные разбирательства которого действовали изматывающе. Чичваркин выразил надежду на расследование дела специальными службами Великобритании.

Муж Ирины Игорь Изместьев был успешным бизнесменом и являлся сенатором от Башкортостана в течение пяти лет, после чего его обвинили в организации убийств. В 2010 году экс-сенатора приговорили к пожизненному тюремному сроку, он отбывает наказание в колонии особо строгого режима «Белый лебедь».