Среди челябинских малышей заболеваемость COVID выросла в 1,5 раза

Рост заболеваемости среди детей от года до шести лет составил 48% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области среди детей от одного года до шести лет выросла в 1,5 раза. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора в регионе.

«Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной. Зарегистрировано 4 034 лабораторно подтвержденных случая заболевания. Отмечен рост заболеваемости среди детей до года на 6%, 1-6 лет — на 48%», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Что касается других возрастных групп, специалисты отметили рост заболеваемости среди взрослого населения. В возрастной группе 18-29 лет — на 9%, 30-49 лет — на 5%, старше 65 лет — на 10%.

В управлении при этом отметили, что снижение уровня заболевания коронавирусом наблюдалось в нескольких группах детей. В возрастной группе 7-14 лет процент заболевания снизился на 0.5%, 15-17 лет — на 11%.

Ранее министр здравоохранения области Юрий Семенов сообщил, что в горбольнице №9 Челябинска находится 50 зараженных COVID детей. Из них семеро лежат в реанимации. Всем им оказывается необходимая медпомощь.