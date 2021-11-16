16 ноября 2021

Среди челябинских малышей заболеваемость COVID выросла в 1,5 раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему ОРВИ. Курган, ребенок, лекарства, градусник, грипп, болезнь, орви, заболевание, орви, карантин, больной ребенок, орз, ребенок, больничная койка, больничный, коронавирус
Рост заболеваемости среди детей от года до шести лет составил 48% Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области среди детей от одного года до шести лет выросла в 1,5 раза. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора в регионе.

«Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной. Зарегистрировано 4 034 лабораторно подтвержденных случая заболевания. Отмечен рост заболеваемости среди детей до года на 6%, 1-6 лет — на 48%», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Что касается других возрастных групп, специалисты отметили рост заболеваемости среди взрослого населения. В возрастной группе 18-29 лет — на 9%, 30-49 лет — на 5%, старше 65 лет — на 10%.

В управлении при этом отметили, что снижение уровня заболевания коронавирусом наблюдалось в нескольких группах детей. В возрастной группе 7-14 лет процент заболевания снизился на 0.5%, 15-17 лет — на 11%.

Ранее министр здравоохранения области Юрий Семенов сообщил, что в горбольнице №9 Челябинска находится 50 зараженных COVID детей. Из них семеро лежат в реанимации. Всем им оказывается необходимая медпомощь.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...