Челябинца обвинили в незаконном получении многомиллионного займа

Ущерб банку оценили в 750 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция Челябинской области обвиняет местного предпринимателя в незаконном получении кредита. По версии следствия, он получил от банка и не вернул 650 млн рублей, сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

«Бизнесмен в период с 2014 по 2015 годы получил кредиты на сумму свыше 650 млн рублей для развития своего предприятия в сфере птицеводства. При этом в банк предоставлялись заведомо ложные сведения о финансовом состоянии коммерческой организации, в том числе о якобы отсутствовавших иных обязательствах. В результате полученные кредитные денежные средства возвращены не были», — сообщается на сайте ведомства.

С учетом накопившейся задолженности по процентам, комиссиям и неустойки общая сумма ущерба составила свыше 750 млн. Бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы.