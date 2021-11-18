18 ноября 2021

Челябинца обвинили в незаконном получении многомиллионного займа

© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб банку оценили в 750 млн рублей Фото:

Полиция Челябинской области обвиняет местного предпринимателя в незаконном получении кредита. По версии следствия, он получил от банка и не вернул 650 млн рублей, сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

«Бизнесмен в период с 2014 по 2015 годы получил кредиты на сумму свыше 650 млн рублей для развития своего предприятия в сфере птицеводства. При этом в банк предоставлялись заведомо ложные сведения о финансовом состоянии коммерческой организации, в том числе о якобы отсутствовавших иных обязательствах. В результате полученные кредитные денежные средства возвращены не были», — сообщается на сайте ведомства.

С учетом накопившейся задолженности по процентам, комиссиям и неустойки общая сумма ущерба составила свыше 750 млн. Бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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