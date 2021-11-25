В Челябинске иномарка сбила троих детей на пешеходном переходе

В Челябинске в микрорайоне Чурилово иномарка сбила троих подростков на пешеходном переходе. По словам очевидцев, один из мальчиков не может встать, ему оказывают помощь сотрудники ДПС и медики.
«Трое деток сбили. Двое вроде полегче, а третий лежит, встать не может. Приехали медики, но о состоянии ребенка пока ничего не известно», — сообщили очевидцы в группе «Наш Челябинск» во «Вконтакте».
По словам свидетелей, ребята в момент ЧП переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент их сбил водитель за рулем Nissan Teana. Сотрудники ГИБДД Челябинска на месте выясняют причины ДТП.
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