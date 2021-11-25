25 ноября 2021

В Челябинске иномарка сбила троих детей на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенный пост. Курган, таможня, грузоперевозки, таможенный контроль, гибдд, таможенный пост, дпс, жезл дпс
На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД (фото из архива) Фото:

В Челябинске в микрорайоне Чурилово иномарка сбила троих подростков на пешеходном переходе. По словам очевидцев, один из мальчиков не может встать, ему оказывают помощь сотрудники ДПС и медики.

«Трое деток сбили. Двое вроде полегче, а третий лежит, встать не может. Приехали медики, но о состоянии ребенка пока ничего не известно», — сообщили очевидцы в группе «Наш Челябинск» во «Вконтакте».

По словам свидетелей, ребята в момент ЧП переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент их сбил водитель за рулем Nissan Teana. Сотрудники ГИБДД Челябинска на месте выясняют причины ДТП.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...