В Челябинске иномарка сбила троих детей на пешеходном переходе

На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в микрорайоне Чурилово иномарка сбила троих подростков на пешеходном переходе. По словам очевидцев, один из мальчиков не может встать, ему оказывают помощь сотрудники ДПС и медики.

«Трое деток сбили. Двое вроде полегче, а третий лежит, встать не может. Приехали медики, но о состоянии ребенка пока ничего не известно», — сообщили очевидцы в группе «Наш Челябинск» во «Вконтакте».

По словам свидетелей, ребята в момент ЧП переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент их сбил водитель за рулем Nissan Teana. Сотрудники ГИБДД Челябинска на месте выясняют причины ДТП.