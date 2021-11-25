25 ноября 2021

Мэрия: челябинцы игнорируют маски в общественном транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маска защитная, сиз, средства индивидуальной защиты
Лишь появление проверяющих заставляет всех пассажиров доставать маски Фото:
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Меньше половины пассажиров общественного транспорта Челябинска пользуются медицинскими масками, как это предписано властями. При этом появление проверяющих сразу доводит этот показатель до 95%, сообщили URA.RU в мэрии города.

«Проверка 25 транспортных средств на регулярных маршрутах на проспекте Ленина, проведенная 26 ноября, показала, что менее 50% пассажиров используют маски при поездках. После разъяснительной работы средства индивидуальной защиты используют 95% пассажиров. Среди водителей и кондукторов нарушений не зафиксировано», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

Ежедневные проверки соблюдения масочного режима по распоряжению главы города Натальи Котовой проходят в столице Челябинской области ежедневно. В частности, с 22 по 25 ноября сотрудники управления торговли совместно с полицейскими проинспектировали 572 магазина, составив 92 протокола на нарушителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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