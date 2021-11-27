27 ноября 2021
26 ноября 2021

В Екатеринбурге в ЖК «Светлый» отключили электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК
Место обрыва линии электропередач искали целый день Фото:

Екатеринбургский жилой комплекс «Светлый» лишился электричества, горячего водоснабжения и отопления. Отключение связано с обрывом высоковольтной линии электропередач.

«Говорят, что ЖК обесточен в связи с обрывом где-то на высоковольтной линии вне района. Сегодня днем было несколько отключений, перевели на резерв и начали искать обрыв», — цитирует слова источника, знакомого с ситуацией E1.ru.

По его словам, причина аварии была обнаружена только ночью, после чего электричество отключили для проведения ремонтных работ. «Возле котельной припаркован и подключен грузовичок с генератором, так что холодная вода есть», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось об отсутствии электричества и горячей воды в Качканаре (Свердловская область). Ремонт продлился 12 часов, в течении этого времени 40 тысяч жителей были лишены света.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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