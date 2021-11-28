В Челябинске массово оформляют протоколы на безмасочников

За неделю полиция и чиновники проверили 786 организаций торговли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Более 100 административных протоколов о нарушении коронавирусных ограничений составили в Челябинске за прошедшую наделю. Об этом сообщил на аппаратном совещании 29 ноября вице-мэр Игорь Постнов.

«За неделю сотрудники управления по торговле совместно с полицией проверили 786 предприятий. Это ТРК „Космос“, „Родник“, „Радуга“, „Гагарин Парк“, „Горки“, „Фиеста“, „Европа-Азия“, „Фокус“, „Елки“, „Синегорьев“ и другие. На нарушителей масочного режима составили 106 протоколов», — доложил чиновник главе областного центра Наталье Котовой.

Кроме того, по словам Постнова, совместные с городским управлением МВД рейды прошли в ночных развлекательных заведениях — всего проинспектировали 33 организации. Итогам стали четыре протокола о работе после 23:00 и предоставлении кальянов, запрещенных с началом пандемии.

К утру 29 ноября в Челябинской области выявили еще 656 заболевших коронавирусом (плюс один случай), среди них пять школьников. Со вчерашнего дня из больниц выписаны 1474 человека, умерли 30 пациентов с COVID-19, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.