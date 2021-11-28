Стоимость коня равна двухгодичному бюджету региона (фото их архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на продажу выставили гнедого жеребца, 9-кратного чемпиона, чья стоимость сопоставима с двухгодичным бюджетом региона. Как следует из объявления на сайте Avito, скакуна продают за 400 миллиардов рублей.

«В Челябинске, в Тракторазоводском районе по адресу 2-й Ржевский переулок продается гнедой жеребец. Это 9-кратный чемпион, ему 5,5 лет. Стоимость коня составляет 400 миллиардов рублей», — говорится в тексте объявления.

В своем объявлении продавец также указал, что предпочитает обсуждать детали сделки не по телефону, а по переписке. По этой причине его номер телефона не указан.

Таинственный продавец не готов обсуждать сделку по телефону Фото: скрин с сайта Avito