28 ноября 2021

В Челябинской области продают коня-чемпиона за 400 миллиардов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость коня равна двухгодичному бюджету региона (фото их архива) Фото:

В Челябинской области на продажу выставили гнедого жеребца, 9-кратного чемпиона, чья стоимость сопоставима с двухгодичным бюджетом региона. Как следует из объявления на сайте Avito, скакуна продают за 400 миллиардов рублей.

«В Челябинске, в Тракторазоводском районе по адресу 2-й Ржевский переулок продается гнедой жеребец. Это 9-кратный чемпион, ему 5,5 лет. Стоимость коня составляет 400 миллиардов рублей», — говорится в тексте объявления.

В своем объявлении продавец также указал, что предпочитает обсуждать детали сделки не по телефону, а по переписке. По этой причине его номер телефона не указан.

Таинственный продавец не готов обсуждать сделку по телефону
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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