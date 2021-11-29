В Челябинской области украли деньги на газопровод

Возбуждено дело о хищении средств при строительстве газопровода Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области возбудили уголовное дело о хищении средств при строительстве газопровода. Инцидент оставил без газа каслинский поселок Вишневогорск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при строительстве газопровода в поселке Вишневогорск (Каслинский район). Построенный газопровод не соответствует проектной документации и его эксплуатация невозможна», — заявили в пресс-службе ведомства.

Указанные действия привели к невозможности подключить к природному газу 260 жилых домов. Выполненные работы муниципальным заказчиком приняты в полном объеме без замечаний.

По данным прокуратуры, установлено, что в 2018 году администрация Вишневогорского поселения с подрядной организацией заключила контракт на строительство объекта «Газоснабжение пос. Вишневогорск, ул. Геологов». Действиями неустановленных лиц из числа сотрудников подрядной организации бюджету причинен материальный ущерб в размере около 2,5 млн. рублей, уточнили в ведомстве.