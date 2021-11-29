29 ноября 2021

В Челябинской области украли деньги на газопровод

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение Екатеринбург, газопровод, прокладка газопровода, монтаж газопровода, газовый трубопровод, подземная прокладка
Возбуждено дело о хищении средств при строительстве газопровода Фото:

В Челябинской области возбудили уголовное дело о хищении средств при строительстве газопровода. Инцидент оставил без газа каслинский поселок Вишневогорск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при строительстве газопровода в поселке Вишневогорск (Каслинский район). Построенный газопровод не соответствует проектной документации и его эксплуатация невозможна», — заявили в пресс-службе ведомства.

Указанные действия привели к невозможности подключить к природному газу 260 жилых домов. Выполненные работы муниципальным заказчиком приняты в полном объеме без замечаний.

По данным прокуратуры, установлено, что в 2018 году администрация Вишневогорского поселения с подрядной организацией заключила контракт на строительство объекта «Газоснабжение пос. Вишневогорск, ул. Геологов». Действиями неустановленных лиц из числа сотрудников подрядной организации бюджету причинен материальный ущерб в размере около 2,5 млн. рублей, уточнили в ведомстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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